05-10-2022 15:22

Iniziata la Superlega di volley ci sono già in palio i primi trofei. Manca meno di un mese alla Final Four di Supercoppa: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 si giocherà in Sardegna.

L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A insieme al Comitato Regionale FIPAV Sardegna, alla Regione Sardegna e al Comune di Cagliari.

Al PalaPirastu di Cagliari ci saranno due giorni in cui l’eccellenza del volley italiano si darà battaglia per alzare il primo trofeo della stagione sportiva. Si parte lunedì 31 ottobre con le due Semifinali: alle 17.30 si sfideranno Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, mentre alle 20.30 sarà la volta di Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino. Il giorno seguente aprirà le danze la Finale per il 3° Posto alle 14.00 tra le due semifinaliste perdenti, seguita dalla Finale delle 17.00 che assegnerà la 27a edizione della Del Monte® Supercoppa dedicata alla SuperLega Credem Banca.

Il programma

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 17.30

Semifinale Del Monte Supercoppa

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 20.30

Semifinale Del Monte Supercoppa

Sir Safety Susa Perugia – Itas Trentino

Martedì 1 novembre 2022, ore 14.00

Finale 3°/4° Posto Del Monte Supercoppa

Martedì 1 novembre 2022, ore 17.00

Finale Del Monte Supercoppa