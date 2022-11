Volley, Giannelli: "Essere campioni d'inverno solo uno step"

21-11-2022 15:10

Altro giro e altra vittoria per la Sir Perugia di Andrea Anastasi, prima della classe imbattuta in Superlega.

Ieri l’ultimo successo con la vittoria per 3 a 1 contro Trento.

“Essere campioni d’inverno è solo uno step, comunque meglio così – dice il regista Simone Giannelli – Siamo contenti della vittoria, ma sappiamo anche che c’è molto lavoro da fare e cose da mettere a posto perché ogni tanto abbiamo dei passaggi a vuoto che non possiamo permetterci per cui testa basta e pensiamo a lavorare tanto in palestra. La gara di ieri è stata strana, entrambe le squadre hanno avuto momenti incredibili e momenti di non ritmo. Trento ha vinto il primo set grazie alle straordinarie battute di Daniele (Lavia, ndr) che li ha rimessi in gioco. Noi siamo stati bravi a restare lì e ad aver pazienza, ci siamo presi un terzo set difficile e poi siamo andati fino in fondo”