Volley, Guidetti non è più il C.T della Turchia, ipotesi Italia?

19-11-2022 12:39

Giovanni Guidetti non è più il C.T della Nazionale femminile di volley. Il modenese rimane comunque alla guida del VakifBankdella Egonu.

Il suo saluto: “La Turchia mi ha dato le cose più preziose che ho. Ho conosciuto mia moglie in questo paese, mia figlia è nata in questo paese. Questo paese mi ha dato una carriera sul campo e una vita molto felice fuori dal campo. “Cosa posso dare a questo bellissimo paese?” Ho pensato. Nel 2017 la mia strada si è incrociata con la Nazionale. Abbiamo vinto medaglie in 3 Campionati Europei, siamo saliti tre volte sul podio della medaglia nella Nations League, partecipato ai Giochi Olimpici e raggiunto il 5° posto. Lo abbiamo fatto tutti insieme. Insieme, abbiamo portato la Turchia dal numero 15 al numero 7 nella classifica mondiale. Volevo rispondere a ogni bella sensazione che questo paese mi ha dato cercando di fare del mio meglio sul campo. A tutti gli atleti con cui abbiamo lavorato per cinque anni, a tutti i professionisti che hanno lavorato per la Nazionale, ai preziosi dirigenti della Federazione Pallavolo, ai tifosi che sono venuti alle nostre partite, Vorrei ringraziare i membri della stampa che ci hanno seguito e tutti i cui nomi ho dimenticato. D’ora in poi, seguirò con orgoglio Sultans of the Net da buon fan. So che le donne forti di questo paese faranno sempre del loro meglio. Grazie a tutti”.

Ora non è detto che questa notizia non condizioni anche le sorti azzurre: a giorni si parlerà infatti del futuro di Mazzanti che attualmente non è ancora certo di rimanere sulla panchina azzurra.