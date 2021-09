Volley, i sorteggi del Mondiale 2022: ecco chi affronterà l'Italia

Si sono svolti oggi, 30 settembre, i sorteggi per i Mondiali di volley del 2022, che sono in programma in Russia il prossimo anno dal 26 agosto all’11 settembre.

Le 24 squadre partecipanti sono state divise in 4 pool che daranno vita alla prima fase.

L’Italia di Ferdinando De Giorgi, neo campione d’Euroa è stata inserita tra le teste di serie come numero 5 del ranking mondiale ed è stata sorteggiata nella pool E che si disputerà a Ekaterinburg insieme a Canada, Turchia e Cina.

Il match inaugurale della rassegna iridata tra Russia e Tunisia è in programma a San Pietroburgo il 26 agosto.

Le pool

Pool A (Mosca): Russia, Serbia, Tunisia, Portorico

Pool B (Kemerovo): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar

Pool C (Novosibirsk): Polonia, USA, Messico, Bulgaria

Pool D (Ufa): Francia, Slovenia, Germania, Camerun

Pool E (Ekaterinburg): Italia, Canada, Turchia, Cina

Pool F (Krasnoyarsk): Argentina, Iran, Olanda, Egitto

OMNISPORT | 30-09-2021 19:55