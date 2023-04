Volley, il futuro di Elena Pietrini è in Russia?

La giocatrice di Scandicci la prossima stagione potrebbe dire addio all'Italia

27-04-2023 12:23

Secondo una serie di notizie circolate sul web la giocatrice azzurra Eleena Piterini potrebbe lasciare l’Italia. La schiacciatrice di Scadicci sarebbe infatti vicina a lasciare il suo club per andare in Russia alla Dinamo-Ak Bars guidata da coach Zoran Terzic.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali ma il prossimo anno l’azzurra, con i probabili arrivi di Britt Herbots e Francesca Villani. potrebbe giocare sempre meno. Per l’azzurra, sarebbe un crocevia importante e una scelta delicata nell’anno dei Giochi Olimpici 2024.