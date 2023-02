Volley, il Mondiale per Club arriva in India

A livello maschile si giocherà in India, per la femminile potrebbe giocarsi a Milano

01-02-2023 16:15

Nelle ultime ore la Volleyball World e FIVB hanno reso noto la scelta di affidare all’India, per due anni i Campionati mondiali per club maschili in collaborazione con la RuPay Prime Volleyball League, la massima lega di pallavolo professionistica indiana. I

Come nazione ospitante, i vincitori della RuPay Prime Volleyball League nel 2023 e 2024 rappresenteranno l’India nel torneo. L’evento avrà luogo tra il 6 e il 10 dicembre 2023: entro fine anno verrà resa nota la città ospitanti.

In chiave femminile, per il momento, non ci sono notizie ma si parla di Milano.