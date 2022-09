Volley, il ritorno di Simon a Piacenza

14-09-2022 14:57

Si è presentato oggi alla stampa il nuovo giocatore di Piacenza, il cubano Robertlandy Simon.

“Sono tornato a Piacenza – sottolinea Simon – da giocatore dopo otto anni, ho trovato una città cambiata ma ho trovato anche i miei amici tifosi che spesso mi sono venuti a trovare in giro per l’Italia e un paio di volte mi hanno anche fatto piangere dall’emozione. Sono tornato per vincere, ci sarà da lavorare tantissimo, all’inizio non potremo essere al top, ma la stagione è lunga e il lavoro paga sempre. Sì, ho scelto di tornare a Piacenza perché qui mi trovo bene, potevo rimanere dove ero ma le sfide mi sono sempre piaciute e a Piacenza volevo tornare. Lavorando bene sono certo che avremo delle belle soddisfazioni. L’importante è arrivare al meglio nella fase finale della stagione”.