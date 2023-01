Volley, in campo le italiane per la Champions e Cev Cup

25-01-2023 12:18

Sesto e ultimo turno dei Gironi di CEV Champions League 2023. Civitanova, Trento e Perugia, già certe di un passaggio ai Quarti di Finale (previsti per 8 e 15 marzo) senza passare per il turno preliminare (i Play Off tra le seconde e la miglior terza, 8 e 15 febbraio) vanno in cerca di successi comunque determinanti per consolidare o migliorare la propria posizione nel ranking, che stabilirà la griglia del tabellone della fase ad eliminazione diretta.

Gli abbinamenti verranno infatti decisi senza alcun sorteggio: nei Quarti, le tre migliori prime affronteranno una squadra qualificatasi nei Play Off, mentre le due peggiori prime si scontreranno tra loro: è caccia dunque alle prime tre posizioni per affrontare una squadra almeno sulla carta più abbordabile. Ad un match dal termine della fase, Trento è al momento la prima nel ranking (5 successi e 2 solo due set concessi), al pari del Jastrzebski Wegiel (che ha al momento un quoziente punti minore). Seguono Perugia (5 successi, 3 set persi) e Civitanova (5 vittorie, 14 punti rispetto ai 15 delle prime tre). C’è “bagarre” invece in vetta alla Pool B, con Aluron CMC Warta Zawiercie, Berlin Recycling Volleys e soprattutto Halkbank Ankara a puntare alla prima posizione, ma il girone proporrà comunque la “peggior prima”.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 6

Pool C

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20.00

Cucine Lube Civitanova – Knack Roeselare (BEL)

Pool D

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20.30

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Trentino Itas

Pool E

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – SWD Powervolleys Dueren (GER)

In campo pure Piacenza e Modena per puntare ai Quarti di Finale di CEV Cup 2023: nella gara di ritorno dei Play Off, Piacenza ospita al PalaBanca i romeni del C.S. Arcada Galati, Modena riceve la visita dell’SVG Luneburg al PalaPanini.