Volley, infortunio per Elena Pietrini

A qualche settimana dell’inizio del campionato si ferma l’azzurra, in forza a Scandicci, Elena Pietrini.

Il club ha comunicato che infatti la giocatrice, ieri regolarmenet presente al Quirinale con la delegazione italiana, starà out alcune settimane: “La società Savino Del Bene Volley Scandicci ha reso noto che in seguito agli accertamenti, effettuati in data odierna, è emerso che l’atleta Elena Pietrini ha riportato una lesione alla catena muscolare posteriore che la costringerà ad uno stop di qualche settimana”.

OMNISPORT | 28-09-2021 11:49