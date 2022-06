Volley, la Nazionale di Mazzanti cerca le Finals

30-06-2022 18:06

Dopo la vittoria all’esordio contro la Polonia, l’Italia di Davide Mzzanti si prepata a sfodare la Corea del Sud nel match della quarta giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League in corso a Sofia.

Le azzurre scenderanno in campo domani alle ore 15:30 italiane. In caso di successo,le azzurre avrebbero la matematica qualificazione alle Finals di Ankara (13-17 luglio).

Al momento le campionesse d’Europa in carica occupano la quarta posizione in classifica generale appaiate al Brasile e distanti una sola vittoria da USA e Giappone.

A parlare alla vigilia del match Davide Mazzanti: “Al momento non ci riesce di imprimere subito il nostro ritmo alle partite questa è un’area di miglioramento che dobbiamo affrontare e sviluppare in modo diverso. A partire da domani perché la sfida con la Corea del Sud sarà importante sia per la classifica ma soprattutto per continuare a prendere consapevolezza del nostro potenziale. Al momento siamo molto bravi a reagire nelle situazioni difficili ed è sicuramente un bene ma imporre il nostro ritmo è fondamentale. Credo che questa mancanza dipenda anche dal fatto che molte giocatrici siano ancora in una fase crescente della condizione e alla ricerca del ritmo giusto. Anche in vista di domani dovremo cercare di gestire la condizione fisica delle ragazze perché è un momento di carico di lavoro ma allo stesso tempo vogliamo dare un minimo di stabilità al sestetto. Detto questo, per dare spazio a chi sta recuperando e un minimo di break a chi sta caricando, ci saranno sempre dei cambi nelle altre partite di questa tappa”.