Volley, la nazionale di Mazzanti in ritiro

Prenderà il via domani il secondo periodo di preparazione a Cavalese della nazionale femminile campione d’Europa, in vista del Mondiale che si svolgerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre 2022.

Quindici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: (Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Durante il collegiale sono in programma domenica 4 e martedì 6 settembre (ore 18), presso il Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz, due amichevoli contro la Francia (entrata a pagamento). Oltre ai test-match, il 5 settembre (ore 18) si terrà un allenamento congiunto tra le due squadre con entrata libera. Il raduno si concluderà mercoledì 7 settembre dopo l’allenamento della mattina.

Calendario

4 settembre ore 18: Italia-Francia

6 settembre ore 18: Italia-Francia