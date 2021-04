Volley, la Powervolley vince con la Leo Shoes Modena per 3 a 1

Terza vittoria su tre incontri per l’Allianz Powervolley Milano che si impone a Modena per 3 set a 1 nell’incontro valido per i play off per il quinto posto. Milano parte meglio per poi subire dopo il 2 a 0 il ritorno della squadra di Giani.

Alla fine però, grazie anche a un ottimo Maar e al muro è la formazione di Piazza ad aggiudicarsi il match e l’incontro evidando anche il tie break.

Leo Shoes Modena – Allianz Powervolley Milano: 1 – 3 (22 – 25; 20 – 25; 27 – 25; 24 – 26)

OMNISPORT | 03-04-2021 19:25