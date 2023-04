Volley, le speranze italiane in Champions nelle mani di Novara

Le piemontesi arrivano al match dalla vittoria al quinto set dell'andata

12-04-2023 10:26

Ad una settimana dall’impresa del PalaIgor, l’Igor Gorgonzola Novara è volata in Turchia per la semifinale di ritorno di CEV Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul.

Una sfida iniziata nel migliore dei modi in Piemonte, con le ragazze di coach Lavarini capaci di imporsi al tie-break sull’ostica formazione guidata da Ferhat Akbas e capitanata dall’MVP degli ultimi mondiali Tijana Boskovic. Dopo il 2-0 iniziale e la rimonta turca, culminata con un vantaggio di 2-6 al quinto set, le zanzare sono state capaci di mantenere i nervi saldi e, guidate da Ebrar Karakurt e Caterina Bosetti, hanno ribaltato la situazione ottenendo un successo fondamentale in vista della gara di ritorno, prevista oggi mercoledì 12 aprile alle 18 italiane (diretta Eurosport2 e Discovery+) al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul.

Per passare il turno e accedere alle Super Finals di Torino, Novara dovrà vincere almeno due set: poi, in caso di successo da tre o due punti potrà festeggiare, mentre in caso di sconfitta al tie-break dovrà invece disputare e conquistare il Golden Set. Capitan Chirichella carica le compagne: “Quella di Istanbul è una delle partite che noi atlete sogniamo di giocare, perché ci giochiamo l’accesso a una finale di Champions League e possiamo sfidare una formazione fortissima piena di campionesse. Il risultato della partita di andata è tale da far sì che di fatto si riparta 0-0 e dovremo vivere ogni scambio con la consapevolezza che possa essere quello decisivo per fare la differenza. Loro sono fortissime ma anche noi abbiamo dimostrato di esserci meritate il percorso fatto e ora faremo di tutto per allungare questo percorso ancora un po’”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

SEMIFINALI – RITORNO

Eczacibasi Istanbul – Igor Gorgonzola Novara 12/04 – ore 18.00 (Andata 3-2 per Novara)

Fenerbahçe Istanbul – VakifBank Istanbul 13/04 – ore 18.00 (Andata 3-0 per il Fenerbahçe)