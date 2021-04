Volley, l'Imoco cerca la prima Champions

Non solo Trento in finale: l’Italia spera anche nell’Imoco Conegliano.

Le ragazze di Santarelli si giocano infatti la prima vittoria in Champions League nel match di domani, 1 maggio, alle ore 17 all’Agsm Forum di Verona. Per sperare di sollevare la coppa e quel trofeo che manca bisognerà prima battere il VakifBank Istanbul.

Nella stagione in corso, le venete hanno già vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Coach Santarelli ha detto: “È una partita che aspettiamo da mesi se non ormai da anni, ci sono tutti i presupposti per una grandissima partita tra due squadre che rappresentano il meglio della pallavolo femminile europea e forse mondiale. Al Vakifbank non invidio nessuna giocatrice perchè quelle che ho sono il meglio che io potessi desiderare, invece mi piacerebbe avere l’esperienza, la qualità tecnica e il palmares di vittorie di coach Guidetti che è un allenatore top da cui imparare tanto. Le due squadre arrivano preparate all’evento, prevedo una partita lunga ed equilibrata dove l’aspetto mentale e quello tecnico verranno curati al massimo e ci vorrà anche tanta tenuta fisica e lucidità per interpretare al meglio tutte le situazioni che il match presenterà”

OMNISPORT | 30-04-2021 12:46