Volley, l'Imoco è la prima finalista di Champions League

L’Imoco Conegliano è la squadra da battere anche in Europa. Le pantere hanno battuto, così come era successo all’andata per 3 a 0 L’Igor Gorgonzola Novara e hanno così strappato il pass pe la Finale della Champions League 2021.

Alle ragazze di Santarelli bastavano due set: Egonu e compagne non se lo sono fatte ripetere e il 1 maggio, a Verona, andranno alla ricerca della loro prima coppa. La formazione ha centrato la 38esima vittoria stagionale e battuto Novara che esce sconfitta nella sfida così come successo nella finale di Coppa Italia. L’Imoco sfiderà una tra Busto Arsizio e VakifBank Istanbul.

OMNISPORT | 24-03-2021 11:23