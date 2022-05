Volley, l'Imoco verso la finale di Champions

19-05-2022 15:45

Domenica alle 18 si chiude la stagione delle Pantere dell’A.Carraro Imoco Conegliano che disputerà la Superfinal di Champions League a Lubiana, nella riedizione dell’atto finale del 2021 che vide trionfare le Pantere con il Vakifbank Istanbul.

Le due squadre arrivano alla manifestazione con il tricolore in tasca. Le pantere, già a Lubiana, hanno conquistato il tricolore vincendo la serie contro Monza. Le due squadre si sono già affrontata in questa stagione, a dicembre ad Ankara nella Finale del Mondiale per Club, vinto dalla squadra di coach Guidetti per 3-2.

Si giocherà domenica alle 18.00 alla Arena Stozice di Lubiana, che sarà interamente gremita nei suoi 12.480 posti.

Sarà anche l’ultima di diverse giocatrici dell’Imoco, su tutte Paola Egonu ma anche Raphaela Folie e quasi sicuramente anche Miriam Sylla data in partenza.

