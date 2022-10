Volley, Lucia Bosetti racconta la sua nuova avventura in Turchia

12-10-2022 14:55

Mentre la sorella Caterina è impegnata con i Mondiali di volley, la maggiore di casa Bosetti, Lucia si prepara al ritorno in terra turca.

In Turchia aveva già giocato l Fenerbahce nel biennio 2014-2016 e quest’anno, dopo anni in serie A, disputerà il campionato con la neopromossa Cukurova Belediyespor in Sultanlar Ligi.

L’ex azzurra ne ha parlato in un’intervista alla stampa turca.

“Adoro giocare nel campionato italiano e trasferirmi non mi sembrava all’inizio una buona idea. Sarei andata lontano dalla mia zona di comfort, non ero mai neppure stata ad Adana, ma una mattina mi sono svegliata e mi sono detta che invece l’avrei voluto fare. Ho sentito il mio procuratore e gli ho comunicato che se il Cukurova Belediyespor mi voleva ancora io c’ero. Ed eccomi qui”.

E poi: “Sono di ottimo umore, qui mi trovo bene e mi sento proprio al sicuro”.