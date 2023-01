Volley maschile, il tabellone della Champions League ad eliminazione diretta

26-01-2023 11:43

Dopo gli ultimi match disputati si è finalmente delineato il quadro dei prossimi turni di Champions League di volley maschile.

Gli accoppiamenti sono stati definiti in base ai piazzamenti nelle rispettive pool secondo questa regola: la prima classificata di ognuno dei 5 gironi è andata dritta ai quarti di finale, le seconde classificate e la miglior terza, invece, si fronteggeranno in un vis a vis diretto che vedrà poi le vincenti raggiungere le avversarie al turno successivo.

Per quanto riguarda le tre italiane, vincitrici ognuna del rispettivo girone, turno di riposo forzato.

Perugia attende la vincente tra lo Ziraat Bankasi Ankara (Turchia) e il Berlin Recycling Volleys (Germania); già certo l’incrocio tra Civitanova ed i turchi dell’Halkbank Ankara; Trento, invece, avrà a che fare con chi uscirà vincitrice dal derby polacco tra Aluron Zawiercie e ZAKSA Kedzierzyn Kozle. L’altro quarto di finale prevede la sfida tra i polacchi dello Jastrzebski Wegiel e la vincente di Tours-VfB Friedrichshafen. Si disputeranno partite di andata e di ritorno in programma il 7-9 febbraio e il 14-16 febbraio (ottavi di finale), e tra il 7-9 marzo e il 14-16 marzo (quarti di finale).