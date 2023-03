Volley maschile – Perugia vola a Berlino per conquistare la semifinale di Champions

La squadra di Anastasi è tornata al successo domenica scorsa in quel di Taranto dopo la prima sconfitta stagionale, maturata per mano di Piacenza in Coppa Italia, ed ora si rituffa nel percorso Champions.

07-03-2023 17:19

Vincere a Berlino per ipotecare la semifinale di Champions: è questo l’obiettivo della Sir Sicoma Perugia che nella serata di mercoledì 8 marzo affronterà il Berlin Recycling Volleys.

Proprio come lo scorso anno, la formazione tedesca incontra una squadra italiana ai quarti di finale di questa competizione e proverà a riscattare il ko del 2022 quando Trento, non senza difficoltà, riuscì ad avere la meglio. Per Perugia sarà un’altra storia: gli umbri sono tra i più seri candidati al titolo e non vogliono certo scherzare col fuoco o complicarsi la vita.

I tedeschi hanno chiuso al secondo posto il girone B vinto dall’Halkbank Ankara mentre nei playoff hanno eliminato la Ziraat Bank battendo i turchi 3-2 nella gara diventata gara secca per via dell’impossibilità di giocare nelle zone colpite dal terremoto.

Domani, mercoledì 8 marzo alle ore 19.30, il via a questo primo atto dei quarti di finale.