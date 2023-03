Volley maschile – Playoff: Lube spalle al muro, Trentino in anticipo

Arriva gara 3 dei quarti di finale di Superlega dove ancora una volta può succedere di tutto: Perugia e Milano sono ferme sull’1-1, Verona ad un passo dal colpaccio, Modena match ball tra le mani.

25-03-2023 11:50

È un finale di stagione incredibile nel volley maschile dove sono in corso di svolgimento quei playoff di Superlega che fino ad oggi stanno regalando emozioni e colpi di scena.

Il quadro è piuttosto equilibrato salvo in un paio di circostanze dove si attendono la riscossa di due formazioni sotto 2-0.

Tra queste c’è Piacenza caduta per mano di Modena al tie-break nelle prime due uscite e che ora gioca in trasferta. L’inerzia di questa serie sembra abbastanza definita anche perché proprio Modena sta dimostrando di avere qualcosa in più nei momenti chiave.

L’altro risultato clamoroso è quello che vede Verona avanti 2-0 sui campioni d’Italia della Lube. I ragazzi di Civitanova non possono più sbagliare e devono regalarsi una chance se non vogliono chiudere anticipatamente la loro stagione.

Tutto più equilibrato fra Itas Trentino Vero Volley Monza, che andrà in scena in anticipo sabato sera, e tra Perugia e Milano: in entrambe i casi la serie è sull’1 a 1.