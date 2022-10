Volley, Mazzanti: "Occorre maggiore qualità in attacco"

04-10-2022 21:58

Il primo stop nel Mondiale olandese è così commentato da Davide Mazzanti: “Siamo partiti facendo fatica in contrattacco, poi ci siamo sistemati nel secondo e terzo set, infine abbiamo tolto nel quarto il piede dal gas in battuta e loro sono ritornate fuori con qualità e nel gioco lungo sono state più ordinate e pazienti”.

I 30 punti messi a referto da Gabi sono stati un fattore: “Lei ci ha messo del suo, è stata un punto di riferimento certo, ma in generale ha fatto la differenza l’organizzazione. Il nostro limite è stato quello di avere fretta”.

Per fortuna domani l’Italia ha già l’opportunità di riscattarsi contro il Giappone e di ritrovare certezze verso le partite da ‘dentro o fuori’, ma ci sono alcuni aspetti su cui focalizzarsi: “Tra 24 ore saremo in campo, sono consapevole di che cosa servirà: maggiore qualità in attacco”.