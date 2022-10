Volley, Mazzanti presenta la semifinale: "L'ago della bilancia è il cambio palla"

12-10-2022 19:57

Giornata di vigilia in Olanda per Davide Mazzanti, pronto alla semifinale contro il Brasile , che immagina così: “Sarà sicuramente una partita combattuta, perché loro hanno un buon cambio palla. Tatticamente nell’ultima partita siamo stati meno precisi rispetto alle altre sfide con loro e quindi abbiamo un filo di margine su quello, ma la chiave complessiva sarà tenere meglio il cambio palla. E’ una semifinale e sarà una partita sentita, noi siamo usciti dalla partita della seconda fase con sensazioni negative. Egonu e Gabi sono due punti di riferimento per le loro squadre: nel suo ruolo Paola può giocare più palloni, la brasiliana è invece una giocatrice più di ‘equilibrio’, visto come lavora in seconda linea. Sarà bello vederle contro e poi assieme nel Club”.

Il finale è dedicato alle ‘sue’ emozioni: “Ero più emozionato nella semifinale contro la Cina dell’ultimo Mondiale, allora era un traguardo meno atteso e c’era un’altalena di emozioni. Adesso me la sta godendo di più, magari sono maturato nella loro gestione”.