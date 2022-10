11-10-2022 16:29

ITALIA-CINA diretta live: 0-0

1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET ITALIA 13 CINA 7

Italia-Cina, 1° set

Si parte! Risuonano gli inni nazionali

Orro-Egonu, Bosetti-Sylla, Danesi-Lubian, De Gennaro contro Diao-Gong, Li-Wang, Yuan-Yang, Wang

1-0 Muro vincente della Lubian, primo punto azzurro

1-1 Potente schiacciata della Li

2-1 Attacco vincente della Egonu, superato il muro cinese

4-1 Ancora Paola in pallonetto sorprende la difesa cinese. Poi punto della Danesi

5-1 Pallone in rete per le cinesi, ottima partenza dell’Italia

6-1 Sylla! Altro attacco vincente, il tocco del muro spiazza la difesa della Cina!

7-2 Punto Li, poi Wang sbaglia il servizio

9-2 Che muro di Anna Danesi! Poi altro punto di Anna

10-3 Grande punto della Yuan, poi ancora un bell’attacco di Danesi

11-4 Punto Li, brava Bosetti a rispondere

11-6 Yuan, alta 202 centimetri, accorcia lo svantaggio, poi l’attacco della Li trova il tocco del nostro muro

12-6 Zampata della Lubian, Italia ancora a +6

13-7 Molto precisa la Li, altro colpo preciso. Ma Paola Egonu con potenza ristabilisce il +6

Mondiali volley femminili: Italia, il gioco si fa duro

Il Mondiale di pallavolo in Olanda e Polonia entra nella sua fase più calda: al via i quarti di finale della rassegna iridata. L’Italia, tra le squadre favorite, affronta la Cina nella partita in programma alle ore 17 ad Apeldoorn.

Le campionesse d’Europa hanno sconfitto le asiatiche solo tre giorni fa nell’incontro che valeva la leadership del girone, ma ora si fa davvero sul serio e si riparte da capo, contro una formazione temibile, che conosce i punti di forza delle Azzurre di Davide Mazzanti. La squadra che la spunterà affronterà la vincente di Brasile-Giappone in semifinale, in programma giovedì 13 ottobre alle ore 20.

Italia-Cina, queste le probabili formazioni del quarto di finale

L’Italia ha vinto otto delle nove partite giocate finora nel Mondiale: Mazzanti si affiderà ad una formazione collaudata, con l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro le due schiacciatrici Caterina Bosetti e Miriam Sylla. Ai muri Anna Danesi, e forse Marina Lubian se Cristina Chirichella non sarà al 100%. Il libero è Monica De Gennaro. Nella Cina riflettori puntati sulla centrale Yuan Xinyue, tra le migliori del mondo, e il duo di schiacciatrici Li Yingying e Wang Yunlu.

Probabili formazioni

Italia: Orro-Egonu, Bosetti-Sylla, Danesi-Chirichella, De Gennaro

Cina: Diao-Gong, Li-Wang, Yuan-Yang, Wang

Volley femminile, Italia-Cina: i precedenti

I precedenti tra Italia e Cina a livello di volley femminile riempiono la storia delle ultime competizioni. Anche nelle ultime due edizioni dei Mondiali, infatti, le due nazionali si sono affrontate per due volte, nella prima fase e poi in quella ad eliminazione diretta. Storica nel 2018 l’affermazione delle Azzurre per 3-2 al tie break in semifinale a Yokohama, che fece seguito al successo per 3-1 nel match della fase a gironi a Sapporo. Amaro invece l’esito del 2014, quando nel Mondiale in Italia le ragazze del ct Bonitta ebbero la meglio a Bari per 3-1 nella fase a gironi salvo poi cedere con lo stesso risultato nella semifinale giocata meno di una settimana dopo al Forum di Assago. Ancora più triste, però, e non solo perché vicino nel tempo, il ricordo del precedente ai Giochi di Tokyo, quando una Cina ormai a fine ciclo e già eliminata rifilò all’Italia un secco quanto inatteso 3-0 nella penultima partita della fase a gironi, match che segnò l’inizio del blackout delle azzurre che cedettero poi agli Stati Uniti prima di venire sbriciolate nei quarti dalla Serbia.