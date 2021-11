Volley, Milano e Latina si danno battaglia: è il match più lungo di sempre

24-11-2021 10:14

Sfida da record, a Milano, tra le mura dell’Allianz Cloud. Una battaglia quella che ha visto protagoniste, la Top Volley Cisterna e l’Allianz Powervolley Milano, risolta solo al tie break dopo 175 minuti.

Record di lunghezza con la sfida della Regular Season 2021/22 ha scavalcato per 1 solo minuto la Finale della Del Monte Coppa Italia andata in scena il 23 febbraio 2020 tra la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia.

Queste, al termine del match le parole di coach Soli: “Mi aspettavo di soffrire perché le squadre di Piazza sono sempre belle e dure da affrontare. Gli faccio i complimenti, i suoi team sono solidi e organizzati. Questo dà tanto valore alla vittoria, anche perché venivamo da un periodo in cui esprimevamo una bella pallavolo senza raccogliere molto, come nell’ultima partita con Monza. Da quella situazione uscivamo frustrati, ma nonostante questo i ragazzi venivano in palestra col sorriso, recuperando le energie mentali che per questa gara sono servite. Ringrazio tutti. Dedico la vittoria a Szwarc che probabilmente si è fatto molto male. Mi spiace perché sta dando l’anima per migliorare nel nuovo ruolo di opposto. Dirlic si è fatto trovare pronto!”.

Allianz Milano – Top Volley Cisterna 2-3 (34-32, 21-25, 33-31, 21-25, 13-15)

Oggi, invece, spazio agli altri match sempre validi per l’ottava giornata.



