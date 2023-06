Volley, Milano riparte da Parrocchiale

La formazione lombarda riparte da Parrocchiale che sarà libero insieme a Castillo

12-06-2023 13:18

Un’altra stagione a difesa della seconda linea della Vero Volley Milano, la quinta assoluta con il club lombardo, per Beatrice Parrocchiale. Nata a Milano, classe 1995, la sua ultima annata sportiva in rosablù è stata da record.

Precisa in ricezione, generosa ed efficace in fase difensiva, il libero numero 10 della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley ha collezionato 44 presenze stagionali tra competizioni nazionali e CEV Champions League, guadagnandosi il premio MVP per ben tre volte: Firenze vs Milano, 12a giornata di andata regular season ), Milano vs Firenze, 12a giornata di ritorno regular season e Milano vs Le Cannet.