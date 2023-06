Volley, Milano ufficializza Bajema

L'annuncio della società lombarda

29-06-2023 14:23

Il braccio caldo e potente di Kara Bajema, schiacciatrice a stelle e strisce di 188 centimetri, sarà a disposizione della Vero Volley Milano per la stagione 2023/2024. Per la posto quattro della formazione milanese, reduce da una super stagione in Turchia con il VakifBank Istanbul, chiusa con la conquista della CEV Champions League oltre alla Coppa di Turchia, si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza nel 20/21 con Casalmaggiore.

L’ultimo anno in Turchia è stata protagonista del VakifBank (le turche hanno eliminato proprio Milano nei Quarti di Finale, con una scatenata Bajema nella gara di ritorno giocata all’Allianz Cloud), supportando il suo team anche nella vittoria della Coppa di Turchia (Istanbul ha perso la Finale del Mondiale per Club e quella Scudetto). Con la nazionale USA Bajema ha fatto il suo esordio alla VNL 2022, precisamente il 3 giugno, contro il Canada firmando 12 punti di cui 2 muri e 1 ace.