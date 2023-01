Volley, Modena consolida il secondo posto Perugia fa 30

Successo esterno da tre punti della Valsa Group Modena al Palasport di Cisterna nel posticipo del 6° turno di ritorno della Regular Season

La sesta giornata di ritorno della Superlega si è conclusa con il successo esterno da tre punti della Valsa Group Modena al Palasport di Cisterna. I ragazzi di Giani recuperano così terreno in classifica.

Torna alla vittoria, dopo settimane difficili anche Piacenza che però vince solo al tie break contro Taranto. Verona batte una Lube che almeno in campionato è sempre più in crisi mentre Trento consolida la seconda posizione in classifica battendo Monza.

Apertissima la lotta in zona retrocessione grazie anche alla vittoria di Siena su Padova. Nessuna sorpresa poi sabato con la vittoria di Perugia su Milano.

Risultati 6a Giornata di ritorno SuperLega Credem Banca:

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Gioiella Prisma Taranto 3-2 (29-27, 25-21, 20-25, 23-25, 15-9)

Emma Villas Aubay Siena – Pallavolo Padova 3-2 (21-25, 21-25, 25-14, 25-14, 15-13)

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12)

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-0 (25-15, 25-18, 30-28)

Top Volley Cisterna – Valsa Group Modena 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25)

Giocata sabato:

Allianz Milano – Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)