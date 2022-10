Volley, Modena e Civitanova cercano riscatto

25-10-2022 16:30

Torna nuovamente il campionato di volley maschile con gli anticipi dell’11a giornata di andata di Regular Season: alle 20.30 del 28 ottobre Modena accoglie Trento, mentre il 29 ottobre, alla stessa ora, Civitanova ospita Perugia.

I due match dell’ultimo turno di andata erano fissati per il weekend dell’11 dicembre, ma sono stati riprogrammati in vista del Mondiale per Club, kermesse a cui prenderanno parte i trentini, vicecampioni d’Europa, e gli umbri, terzi classificati nella massima competizione europea per club, nonché vicecampioni d’Italia. I quattro Club coinvolti negli anticipi prenderanno parte alla Final Four di Del Monte Supercoppa di lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre a Cagliari.

Sfida di lusso mercoledì in prima serata. Sconfitti tra le mura amiche al tie break nell’ultimo turno, i padroni di casa della Valsa Group Modena vogliono riscattare la rimonta subita da Milano sul proprio campo. Alle 20.30 arriva l’Itas Trentino, cliente ostica che ha interrotto la striscia di sconfitte piegando al fotofinish Cisterna nella gara del rientro di Riccardo Sbertoli. Gli uomini di Angelo Lorenzetti possono guardare al futuro con più tranquillità. In classifica gli ospiti hanno messo da parte 7 punti, mentre gli emiliani di Andrea Giani sono in ritardo di due lunghezze sui gialloblù e ambiscono al sorpasso o all’aggancio. Un ex per parte nei roster: nel 2020/21 Totò Rossini difendeva a Trento, mentre Daniele Lavia schiacciava a Modena.

In casa Cucine Lube Civitanova la parola d’ordine è resettare dopo la prova incolore di domenica all’Arena di Monza che è costata la seconda sconfitta in campionato. Per gli uomini di Blengini è importanteguardare avanti alla vigilia del match di giovedì con una Sir Safety Susa Perugia in salute. L’en plein di quattro vittorie con vetta solitaria a punteggio pieno, le conferme sull’interscambiabilità degli uomini di Andrea Anastasi e il pass per il Mondiale per Club hanno alzato alle stelle il morale.

Anticipi 11a giornata di andata Regular Season

Mercoledì 26 ottobre 2022, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Susa Perugia