Volley, Monza - Perugia pronte per gara due dei play off

È tempo di Gara due della semifinale dei play off della Superlega 2020/21. In campo, a Monza, la Vero Volley contro la Sir Safety Conad Perugia. All’andata, al tie break sono stati gli umbri a vincere il match ecco perché Beretta e compagni vogliono pareggiare i conti e allungare il più possibile il numero dei confronti in calendario con la squadra vincitrice della regular season.

Nei quarti ambo le formazioni si sono imposte in gara 3, Monza con Vibo e Perugia a fatica con Milano.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:44