Volley, Monza piega Perugia: 1-1 nella Finale Scudetto. C'è la tribuna elettorale, niente gara-3 su Rai 2

La Vero Volley supera al tie-break la Sir Susa Vim: Maar il trascinatore di Monza con 28 punti, a Perugia non bastano i 24 di Leon. Bufera sulla Rai per il cambio di programma.

Il sogno di Monza continua, più vivo che mai. La Vero Volley di Eccheli piega 3-2 la Sir Susa Vim di Lorenzetti in gara-2 della Finale Scudetto, portandosi 1-1 nella serie che assegna il tricolore. Vittoria in rimonta per Galassi e compagni davanti ai propri tifosi, giunta al termine di una partita equilibratissima, risoltasi al tie-break con la clamorosa rimonta dei padroni di casa. Adesso si torna a Perugia per gara-3: brutte notizie per gli appassionati, niente diretta tv su Rai 2 come annunciato in precedenza dalla tv pubblica.

Volley, Monza si porta in parità nella serie: 3-2 su Perugia

Maar il grande trascinatore di Monza. Per lui 28 punti, tra cui quattro muri vincenti e un ace. A Perugia non sono bastati i 24 punti del solito Leon e i 20 di un ispiratissimo Ben Tara. Tra le fila di Monza da segnalare anche le ottime prestazioni di Takahashi (14 punti) e Loeppky (13), mentre Galassi s’è “limitato” a firmare sette punti. Ottima la reazione del sestetto di Eccheli dopo essersi ritrovato sotto nel punteggio sull’1-2 (primo set Monza 25-20, poi risposta Perugia e ribaltone: 23-25 e 21-25), con gli ultimi due set giocati ai limiti della perfezione. Prima la parità sul 2-2 (25-19), poi un tie-break condotto con grande autorevolezza fino al definitivo 15-11.

Finale Scudetto Monza-Perugia: la situazione e il calendario

Questi i risultati e il programma della Finale Scudetto di Superlega 2023-24:

Gara-1: Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 3-1 (1-0 nella serie)

Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 3-1 (1-0 nella serie) Gara-2: Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 3-2 (1-1 nella serie)

Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 3-2 (1-1 nella serie) Gara-3: Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 25/4 ore 18

Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 25/4 ore 18 Gara-4: Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 28/4 ore 18

Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 28/4 ore 18 Ev. Gara-5: Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 1/5 ore 17.30

Superlega, c’è la tribuna elettorale: salta la diretta di gara-3 su Rai 2

Ora la serie torna a Perugia per gara-3, in programma nel pomeriggio di giovedì 25 aprile. E a proposito di gara-3, è bufera sulla Rai che prima ha annunciato e poi annullato la diretta della partitissima tra i sestetti di Lorenzetti ed Eccheli sul secondo canale. Il motivo? Quelli del servizio pubblico si sono ricordati che ci sono le tribune elettorali da trasmettere in quel pomeriggio, quindi il match sarà parcheggiato su Rai Sport.

Questo il laconico comunicato della Lega Volley che annuncia il cambio di palinsesto (meglio risparmiare i commenti degli appassionati): “La Lega Pallavolo Serie A rende noto che Gara 3 delle Finali Scudetto, in programma giovedì 25 aprile alle ore 18.00, sarà trasmessa su Rai Sport anziché su Rai 2 come inizialmente comunicato, a causa di un’inderogabile variazione al palinsesto Rai dettata dalla trasmissione delle tribune elettorali”.

Intanto la Federvolley ha ufficializzato il rinnovo di Fefé De Giorgi: il Ct rimarrà al timone della Nazionale azzurra fino al 2026.