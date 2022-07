Volley Nations League 2022, Italia al 10° successo: battuta l'Olanda in tre set

10-07-2022 19:34

Una grandissima Italia vince l’ennesima partita di Volley Nations League e si garantisce il primo o il secondo posto nel girone, dato che manca ancora una partita contro la Polonia.

Nella giornata di oggi, gli azzurri della pallavolo guidati da Fefè De Giorgi trovano la 10° vittoria in questa competizione (a fronte di due soli ko), grazie al 3-0 rifilato ai Paesi Bassi.

In questo giovane gruppo azzurro spicca la figura di un Simone Giannelli ancora nettamente il migliore in campo, e perfetto dall’inizio dalla fine, ma ottimi anche Ivan Zaytsev, autore di 12 punti (tutti in attacco) e di un buon rendimento da posto 2, e anche di Alessandro Michieletto.

Dal 20 al 24 luglio 2022 ci saranno le Finals a Bologna, ed è probabile che per la prima partita l’avversario sia proprio l’Olanda.

Il tabellino

Italia – Paesi Bassi 3-0 (25-23; 26-24; 25-21)

Italia: Cavuto n.e., Michieletto 14, Giannelli 1, Balaso (L) n.e., Sbertoli , Zaytsev 12, Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 6, Lavia 15, Romanò n.e., Anzani 5, Russo 2, Scanferla (L) . All. De Giorgi.

Paesi Bassi: Keemink 3, Van Garderen 2, Ter Horst 10, van der Ent , Jorna, Plak 2, van Tilburg, Tuinstra 8, Bleeker (L) n.e., Abdel-Aziz 15, Parkinson n.e., Andringa (L), de Weijer, Wiltenburg 5. All. Piazza.