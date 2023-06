Volley Nations League: i ragazzi di De Giorgi battono anche la Germania, 3-1

L’Italvolley maschile dà continuità al successo con Cuba e dopo i primi due ko, prova a scuotersi definitivamente mettendo al tappeto anche i tedeschi.

Secondo successo consecutivo per l’Italvolley di Fefè De Giorgi che esce vincitrice anche dalla sfida con la Germania.

La Volley Nations League, partita con un duplice ko maturato rispettivamente con Argentina e Usa, fa sorridere l’Italia che dopo aver rialzato la testa già con Cuba, batte anche i tedeschi con il punteggio di 3-1. I parziali dicono 25-23, 25-18, 24-16, 25-19.

Nel primo set gli azzurri sono costretti a rincorrere, lo switch arriva sul 21-18 per la Germania: qui ci pensano Rinaldi e Porro ad alzare il muro, poi è Mosca con un primo tempo a chiudere 25-23.

Più easy il secondo parziale con l’Italia che si mette davanti fin da subito e non corre troppi pericoli, alla fine un’invasione di Kaliberda fissa il punteggio sul 25-18.

Nel terzo set Romanò e compagni spingono sull’acceleratore fin da subito, 9-2, ma la Germania non ci sta e pian piano rosicchia punti fino al 21-21, il finale è accesissimo, ma i ragazzi di De Giorgi hanno un evidente calo di tensione che gli costa il prolungamento del match, 2-1.

Nel quarto set gli azzurri tornano in carreggiata, comandano dall’inizio alla fine per chiudere nettamente 25-19.

Migliori marcatori di giornata Rinaldi, con 19 punti, e Romanò, con 17. Finisce qui la prima settimana di volley nations league per l’Italia.