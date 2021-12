Volley, Novara si gioca l'accesso ai quarti di Coppa Italia

29-12-2021 17:17

Domani, 30 dicembre, la Igor Volley Novara di Stefano Lavarini si gioca l’accesso alla Final Four di Coppa Italia del 5 e 6 gennaio a Roma. Avversaria sarà Firenze dell’ex Cambi, formazione che ha chiuso al settimo posto il girone d’andata e che ha interrotto la serie record di Conegliano infliggendole il primo k.o. dopo due anni di imbattibilità assoluta.

Queste le parole della schiacciatrice Britt Herbots: “Prima della sosta natalizia, a Mosca, abbiamo ottenuto un gran risultato giocando bene, e quanto messo in campo in quella occasione deve essere quello da cui ripartire, anche perché quella con Firenze sarà una sfida da dentro o fuori e vogliamo fortemente arrivare alle finali di Coppa Italia. Abbiamo la testa a questa sfida già da giorni, sappiamo che sarà tosta perché Firenze è una squadra solida, che sta giocando bene, e quindi dobbiamo essere pronte a soffrire e ad affrontare al meglio anche momenti potenzialmente difficili. Personalmente sarà una sfida speciale, perché affronterò la mia migliore amica, Van Gestel, ed è sempre bello ritrovarla da avversaria, prima e dopo la partita… ma in campo farò di tutto per batterla. Vogliamo concludere al meglio un anno, il 2021, che per noi è stato importante e positivo, che ci ha viste crescere e compiere un cammino molto bello. La stagione però è ancora lunga e continueremo a viverla una partita alla volta, con l’obiettivo di arrivare in fondo in tutte le competizioni e di arrivarci nelle condizioni migliori possibili“.

