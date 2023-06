Volley, passo falso dell'Italia in Nations League

Le Azzurre in versione 'sperimentale' si fanno rimontare dalla Polonia nella seconda giornata del torneo: 25-21, 20-25, 14-25, 18-25.

01-06-2023 19:42

In quel di Antalya l’Italia di Davide Mazzanti perde per la prima volta nella Nations League 2023, che qualificherà alla sua Final Eight otto Nazionali.

A imporsi sulle campionesse in carica, vittoriose al tie-break contro la Thailandia, sono le ragazze della Polonia, vittoriose 21-25; 25-20; 25-14, 25-18: nonostante l’assenza delle varie Egonu, Bosetti, Chirichella, Orro, e De Gennaro, il primo parziale, dopo i tentativi di fuga operati sul 9 a 6 e sul 13 a 10 dall’Italia, si gioca punto a punto, fino alle giocate decisive di Nwakalor (17 punti nel suo carniere a fine partita).

Sono le giocate di Stysiak (i suoi 24 punti sono il migliore bottino offensivo del pomeriggio) e un paio di azioni imprecise delle Azzurre a decidere il secondo set, che si chude 25-20 nonostante Omoriyi e Nwakalor provino a ricucire lo strappo: l’assetto della diagonale vede nel corso della partita in campo Battiston e Malual.

Una sequenza impressionante, in cui si ergono a protagoniste Lukasik, Czyrnianska e Kornluk, inibisce ogni volenterosa ipotesi dell’Italia, messa 8 a 1 alle spalle; se la terza frazione finisce agli archivio con il punteggio di 25-14, quella decisiva regala pochi guizzi in più, incluso il vantaggio per 9 a 7: sul 14-10 della Polonia, non c’è più storia e la strada è in discesa verso il traguardo, tagliato sul 25 a 18.

Domani ci sarà la sfida agli USA: sarà una sorta di lungo rodaggio verso gli Europei, cui l’Italia si presenterà come detentore del trofeo, e il torneo che vale il pass olimpico; questo l’odierno sestetto iniziale: Bosio in cabina di regia, Nwakalor opposto, Omoruyi e Degradi banda, Squarcini e Danesi centrali e Panetoni libero, complice l’assenza per influenza di Parrocchiale.