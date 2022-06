Volley, Piano ancora a Milano: "Confermarci sugli stessi livelli"

25-06-2022 10:00

Per altri due anni, Matteo Piano, centrale astigiano classe 1990, vestirà ancora la maglia dell’Allianz Powervolley Milano. Ad annunciarlo la società stessa con il giocatore soddisfatto e convinto di questa scelta.

Sugli obiettivi della prossima stagione, ha detto: «Mi piacerebbe molto confermarci nella parte alta della classifica, mi piacerebbe ripetere la Final Four di Coppa Italia perché ci sarebbero molti miei compagni, con cui ci sono andato quest’anno, con cui potrei affrontarle con quel espiro diverso. A questo punto la Challenge Cup, non si sa ancora, ma anche andare in Europa mi piacerebbe. Più di tutto però mi piacerebbe che l’Allianz Cloud diventasse un punto di riferimento per la pallavolo, in Lombardia, a Milano e in gran parte dell’Italia. Mi piacerebbe che questo palazzetto iniziasse veramente a muoversi ancora di più, e per farlo bisogna giocare bene a pallavolo, essere una squadra carismatica, portare vittorie con squadre importanti, mi piacerebbe che ci sia tanto calore nel nostro palazzetto che è collegato alla nostra pallavolo».