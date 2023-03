Volley, Piazza: "A Milano sarà una gara differente"

I lombardi sono sotto per 2 a 1 nei quarti dei play off scudetto

27-03-2023 15:38

Sfiorata l’impesa in gara 3 dagli uomini di Milano guidati da Roberto Piazza, avanti 1 set a 0 e vicini alla conquista del secondo set ma poi rimontanti e sconfitti. Adesso si gioca, gara quattro, domenica a Milano.

A commentare il match proprio l’allenatore: «Molto bene per un set e tre quarti. Un set e tre quarti dove abbiamo avuto le occasioni per chiudere il secondo e andare sul 2-0, che con Perugia non vuole dire poi vincere la partita, assolutamente, però sul 2-0 ci devi andare. Non è la prima volta che ci capita quest’anno, è capitata in altre occasioni e ci abbiamo lavorato, ma alla fine forse non ci abbiamo lavorato bene fino in fondo. C’è il rammarico per il secondo set, poi dopo nel terzo e nel quarto non siamo riusciti a capire che Perugia è cresciuta ma facendo le sue cose, e noi sulle sue cose dobbiamo esserci, invece non c’eravamo. Questo mi dà un po’ di dispiacere, però mi fa anche ben pensare che la gara di ritorno a Milano sarà una gara completamente differente, sarà un’altra partita. Gara 4? Ci vuole qualcosa in più da tante parti, però ne abbiamo da limare per cui ne metteremo».