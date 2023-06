Volley, Piccinini: "Importante avere simbolo arcobaleno su divisa"

"Egonu? Sono contenta sia tornata in Italia"

20-06-2023 14:40

“Stanno vincendo, sia le ragazze sia i ragazzi hanno vinto l’Europeo e devono tenerlo stretto. Per la prima volta sulla divisa ci sarà il simbolo arcobaleno, è un bel segnale perché bisogna essere aperti a tutto. Egonu? Sono contenta sia tornata, è giusto che stia qui con noi – così Francesca Piccinini, ex giocatrice di pallavolo, alla presentazione dell’EuroVolley che si giocherà in nove città italiane – Faremo l’Europeo sia femminile sia maschile in Italia e a Torino giocheranno le ragazze. Per la pallavolo italiana è qualcosa di importante promuovere uno sport bellissimo”.