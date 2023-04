Volley, Playoff 5 posto: vincono Perugia e Monza

Vanno avanti anche i playoff per il 5 posto che vale l'Europa

23-04-2023 12:18

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona 3-2 (25-15, 24-26, 22-25, 25-14, 15-6)

Riposa: Valsa Group Modena

L’ultima gara casalinga del Girone dei Play Off 5°posto della Vero Volley Monza si chiude con un successo per 3-0 su Pallavolo Padova. All’Arena di Monza Beretta e compagni si impongono sulla Pallavolo Padova in un’ora e mezza, avvicinando sempre più l’obiettivo Semifinale (volano le prime quattro della classifica) e portandosi a casa il secondo successo nella competizione dopo quello al tie break su Modena alla prima giornata.

Vittoria al tie break della Sir Safety Susa Perugia nella terza giornata della fase a girone dei Play Off 5° Posto. I Block Devils superano 3-2 la WithU Verona dopo un match sulle montagne russe. Molto bene Perugia nel primo parziale, poi bella reazione di Verona che prima pareggia e poi trova il sorpasso. I padroni di casa tornano a tirare forte dai nove metri e a giocare bene in fase break conquistando quarto e quinto.