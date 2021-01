Volley, polemiche di Scandicci per i protocolli Champions

La Savino Del Bene Scandicci non ci sta.

La società si oppone alle regole previste per il secondo girone della Pool A di Champions League in programma a a Schwerin dal 2 al 4 febbraio. Il club toscano non approva il protocollo stabilito che prevede che nel caso venga trovata una sola positività l’intera squafra verrà estromessa dalla competizione. Regole molto diverse da quelle imposte in Toscana.

“Se a Scandicci avessimo applicato questa regola – spiega Leoncini consigliere dalla società – sicuramente una delle squadre presenti sarebbe stata estromessa. Una sola positività potrebbe mandare in fumo gli investimenti e gli sforzi fatti fino ad oggi. Oltretutto, per quanto di nostra conoscenza, si tratta dell’unica pool dove verrà applicata questa norma. Giocare in un’altra sede, anche in un altro Land, sarebbe bastato ad evitare l’applicazione di una regola così iniqua. Stiamo seriamente valutando l’opportunità o meno di proseguire nella manifestazione europea”.

