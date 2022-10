Volley, Righi: "I provvedimenti sul doppio incarico? Richiesta dei club"

26-10-2022 13:15

Il Presidente della Lega Pallavolo Massimo Righi ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport di tanti temi, dal doppio incarico di allenatori di A impegnati anche con le Nazionali, fino ai diritti tv.

“Le società oggi sono più solide e stiamo raccogliendo i frut­ti della strategia che abbia­mo impostato dieci anni fa. Allora l’esigenza era di ave­re società più professiona­li, strutturate a tutti i livel­li, più impegnate nei setto­ri giovanili. Ora si vedono sempre più giovani in cam­po e ci sono sempre meno resistenze al loro impiego. Questo è un risultato importante”.

Poiu sui Mondiali: “I ragazzi che hanno fatto l’impresa sono cresciuti nelle nostre società e si sono affacciati giovanis­simi alla ribalta della Super­lega. Penso a Giannelli, Mi­chieletto e Lavia. Ma non ci sono solo loro. Andreb­bero citati tutti perché han­no dimostrato, ognuno nel suo ruolo, di dare un contri­buto importantissimo. Poi va riconosciuto il merito di Fefè De Giorgi nel condur­re per mano questo gruppo fino alla vittoria”.

Infine sulla spinosa questione del doppio incarico che sta facendo discutere e non poco: “I club ci hanno chiesto di andare in questa dire­zione. Le società sento­no il bisogno di impiegare di più i loro allenatori an­che nei mesi di fermo e di averli più riposati alla ri­presa del campionato. Poi c’è un problema di fuga di know ­how. In questo c’è piena sintonia con la Fe­derazione. Ora è in corso di svolgimento una tratta­tiva tra società e allenatori per trovare le soluzioni più opportune”.