Volley, Romanò: "Devo confermare quanto fatto al Mondiale"

24-09-2022 11:15

Dopo la vittoria al Mondiale di Volley, Yuri Romanò, uno dei protagonisti della Nazionale di De Giorgi si prepara a una nuova avventura con la maglia di Piacenza.

“Nella mia testa passano tante cose – sottolinea parlando dei Mondiali – è stato tutto bellissimo e ancora non mi rendo conto che siamo entrati nella storia. Ce la siamo goduta ma adesso si riprende, il bello dello sport è che è un continuo esame, una sfida dopo l’altra. L’esame qui a Piacenza è confermarmi ai livelli visti con la nazionale, in SuperLega non ho ancora giocato con continuità e devo dimostrare di poterci stare. Mi aspetto una stagione intensa e bella, è bellissimo lavorare con campioni che fino a due anni fa vedevo in televisione, ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Con Brizard sta andando bene, lui è un campione e già ci stiamo trovando bene. Sarà un debutto in Europa anche per me a livello di club, possiamo dire la nostra. Giocato poco in SuperLega? Ci sta, sono sempre riuscito ad analizzare la cosa con grande serenità, vista da fuori la SuperLega è un campionato diverso da tutti gli altri, ci sta che le società magari non vogliano rischiare, Piacenza fin dall’inizio della trattativa ha dimostrato grande attenzione verso di me, sono convinto che con pazienza le occasioni arrivino e poi sta a me sfruttarle”.