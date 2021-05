Volley, Sbertoli: "Per molti era la prima partita, l'abbiamo pagato"

Esordio amaro per la Nazionale di Volley Maschile che ha fatto ieri il suo debutto a Rimini nella Nations League.

Gli azzurri si sono scontrati con una solida Polonia andando k.o per 3 a 0. A parlare a fine match è stato così Riccardo Sbertoli: “La Polonia è una delle squadre con la formazione più lunga. Titolari o no sono giocatori d’esperienza e forti. Non sapavamo chi avrebbe giocato. È vero per tanti era la prima partita a questi livelli e forsze l’abbiamo pagato.

Però l’atteggiamento non era sbagliato. Abbiamo cercato di portare la nostra idea di gioco, non è andata bene ma noi siamo convinti del lavoro che dobbiamo fare. Abbiamo rotto il ghiaccio, ogni volta dobbiamo imparare a portarci dietro quello che di buono abbiamo fatto”.

