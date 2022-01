Volley: si giocano solo tre match per la terza di ritorno

05-01-2022 08:45

Pochi match in Superlega a causa dei contagi che hanno costretto al rinvio di tre gare. Il 5 e il 6 gennaio sono in programma solo tre match della 3a giornata di ritorno. Oggi, alle 18.00 sfida in terra pugliese tra Taranto e Monza, domani alle 16.00, l’incontro tra Milano e Piacenza e la gara delle 18.00 tra Vibo Valentia e Modena. Riposa Perugia.

La squadra di Eccheli sfida i pugliesi di Vincenzo Pinto, reduci dal tie break perso contro Milano, senza Grozer. I padroni di casa sono undicesimi in classifica con 11 punti raccolti in 12 apparizioni. Gli ospiti sono invece reduci dal k.o con Piacenza e sono a quota 20 punti.

Nel match delle ore 16.00, Milano sfida Piacenza. I meneghini, vittoriosi 2 volte su 5 nei precedenti scontri diretti con gli emiliani, sono reduci dalla vittoria sofferta al tie break sul campo di Taranto nel recupero della 13a giornata. Domenica gli emiliani hanno rotto l’astinenza dopo oltre un mese senza successi. Decisiva la prova di Recine

L’ultima gara in programma nel tabellone parziale del 3° turno di ritorno è Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes PerkinElmer Modena. Fermi dalla vittoria con Padova dell’11 dicembre, i calabresi tornano in campo con un Nelli in più. Modena, quarta forza del campionato arriva dalla vittoria casalinga per 3-0 nel recupero della 1a di ritorno con Monza.

3ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Mercoledì 05 Gennaio 2022, ore 17.00

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza

Giovedì 06 Gennaio 2022, ore 16.00

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Zanussi Umberto, Goitre Mauro (Rusconi Valerio)

Giovedì 06 Gennaio 2022, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Riposa: Sir Safety Conad Perugia

Rinviate a data da destinarsi

Consar RCM Ravenna – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Verona Volley

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

