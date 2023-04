Volley, si infrange il sogno Champions per Novara

Eliminata anche l'ultima italiana

13-04-2023 08:28

Non riesce l’impresa all’Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa dell’Eczacibasi ribaltano il risultato della semifinale d’andata di CEV Champions League, regolando le zanzare in 80 minuti con il risultato di 3-0.

Nel primo set le piemontesi rimangono attaccate fino alla fine, ma poi l’allungo decisivo è delle turche. A senso unico il secondo parziale, chiuso 25-12, mentre il terzo è ancora equilibrato ma con la squadra di coach Lavarini sempre ad inseguire ed, infine, a capitolare al cospetto della squadra di Ferhat Akbas, che raggiunge così le Super Finals di Torino per un match che sarà a trazione turca, considerata l’altra semifinale (in programma domani, giovedì 13 aprile) tra Fenerbahçe e VakifBank (andata 3-0 per il Fener). Protagonista indiscussa l’MVP degli ultimi mondiali Tijana Boskovic, top scorer ed MVP dell’incontro con 23 punti, bene anche Voronkova con 11. Novara non va oltre i 9 di Carcaces e gli 8 di Bosetti: mai in partita Ebrar Karakurt, con un’efficienza d’attacco complessiva del -10%.