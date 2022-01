Volley, si rivede in campo Cristian Casoli

24-01-2022 11:26

Si rivede in campo Cristian Casoli. Dopo anni di inattività è tornato tra le fila della Tya Pallavolo Marigliano. Dopo due anni è tornato in campo con i nuovi compagni, queste le parole del suo nuovo club: “Siamo onorati di averlo in squadra con noi e lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta. Signori e signore siamo veramente lieti e onorati di annunciare questa new entry. Il nostro Casoli Cristian”.

In carriera ha vinto: una Champions League, due Campionati Italiani, sei coppe Italia, sei super coppe Italiane, due coppe delle coppe, tre Coppa CEV. Vanta anche 100 presenze in Nazionale e 20 stagioni in serie A1.



