Volley, solo quattro gare in Superlega. Trento e Lube in Brasile

04-12-2021 15:13

Sono solo quattro le gare da giocare nella 10a giornata di andata in SuperLega sabato 4 e domenica 5 dicembre. Gli anticipi Civitanova – Taranto (3-0) e Trento – Piacenza (3-1) sono andati in scena lo scorso 18 novembre visto che le due squadre saranno impegnate in Brasile per la nuova edizione del Mondiale per Club a Betim.

Punti importanti all’AGSM Forum nell’anticipo di sabato alle 18.00 con diretta RAI Sport ch. 58. Prima parte di stagione difficile per Verona Volley e Consar RCM Ravenna, rispettivamente penultima con 5 punti e fanalino di coda a quota 2 punti.

Capace di conquistare 22 dei 24 punti disponibili nelle 8 gare giocate, la Sir Safety Conad Perugia vuole proseguire la marcia domenica alle 15.30 contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia battuta 12 volte in 14 scontri diretti.

In campo, sempre domenica alle 18.00, l’Allianz Milano contro la Kioene Padova. Settimi in classifica con 12 punti, i meneghini vanno alla ricerca dei tre punti dopo un tie break perso e uno vinto. I veneti occupano l’ottava posizione con un punto di ritardo su Milano.

Sempre alle 18.00, si affrontano Top Volley Cisterna e Leo Shoes PerkinElmer Modena.

Turno di riposo per la Vero Volley Monza, che mercoledì ha esordito in CEV Cup espugnando Zagabria in 4 set e che in SuperLega occupa la quarta piazza con 18 punti dopo il successo corsaro al tie break contro Vibo.

10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 4 dicembre 2021, ore 18.00

Verona Volley – Consar RCM Ravenna

Domenica 5 dicembre 2021, ore 15.30

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Domenica 5 dicembre 2021, ore 18.00

Allianz Milano – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Giocate il 18 novembre 2021, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-21, 25-12)

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-23)

Riposa: Vero Volley Monza



