Supercoppa: Perugia fatica ma la spunta al tiebreak, Trento s'inchina dopo aver sognato ad occhi aperti

La Supercoppa per il terzo anno di fila va nella bacheca di Perugia, costretta però a risalire da 1-2 contro una Trento in grande spolvero (nonostante l'assenza di Rychlicki)

Alla fine vince sempre Perugia. Che continua a estendere il proprio dominio in campo nazionale, riuscendo ad avere la meglio su un’Itas Trentino coriacea come poche. Seppur orfana del grande ex Kamil Rychlicki, la formazione di Fabio Soli fa vedere le streghe ai campioni d’Italia in carica, costretti a spingersi al tiebreak per far loro il primo trofeo stagionale. Lorenzetti però si mantiene perfettamente in media: 5 finali da quando siede sulla panchina della Sir Susa Vim e altrettante vittorie, con la Supercoppa (la terza consecutiva per Perugia, la settima in totale della storia del club) che apre idealmente nel migliore dei modi una stagione nella quale il grande obiettivo del patron Gino Sirci è quello di provare a conquistare un trofeo anche in campo europeo, con la Champions nei pensieri di tutta la piazza. Ma intanto, per cominciare, una Supercoppa non è mai da disprezzare. E ad alzarla è stato Simone Giannelli, al debutto nelle vesti di capitano di Perugia.

