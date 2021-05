Volley, Sylla nuova capitana delle azzurre?

La Nazionale chiama e Miriam Sylla potrebbe onorare la convocazione vestendo anche la fascia da capitana.

La fresca vincitrice della Champions League, con la sua Imoco Conegliano, potrebbe essere infatti il punto di riferimento in vista della spedizione azzurra a Tokyo. Negli ultimi anni il ruolo di capitana era sempre spettato alla centrale dell’Igor Novara, Cristina Chirichella.

A lanciare l’indiscrezione, che per il momento non ha avuto conferme, il blog di “Gazzetta Dello Sport”, “Da 15 a 25”. L’azzurra non è stata inserita nella lista delle convocate della Nations League che si giocherà a Rimini ma dovrebbe far parte del gruppo azzurro che volerà in Giappone.

OMNISPORT | 03-05-2021 16:14