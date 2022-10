Volley, Sylla presenta l'Olanda: "Gruppo grintoso e con esperienza nel nostro campionato"

01-10-2022 19:12

Domani il gruppo capitanato da Myriam Silla chiuderà il primo girone e il desiderio delle Azzurre è centrare il filotto battendo le padrone di casa olandesi: “Sarà una gara difficile, loro sono un gruppo grintoso e in tante hanno giocato in Italia” ammette la neo-monzes “Sarà una sfida impegnativa dal punto di vista tecnico e sarebbe davvero prezioso fare bottino pieno in vista della seconda fase”.

La classe 1995 spiega che le lievi difficoltà sinora incontrate dalle ragazze di Davide Mazzanti possono diventare un’arma a favore col passare delle partite: “Alcune volte siamo andate in difficoltà contro avversarie non trascendentali, non è facile adattarsi alle diverse tipologie di gioco che trovi al Mondiale. Non abbiamo ancora trovato il nostro ritmo, ma abbiamo saputo venir fuori da situazioni complicate e questo tornerà utile a partire dalla seconda fase”.

L’obiettivo è chiaro: “Il gruppo è cresciuto, sia come giocatrici che come donne. Il Mondiale sarebbe il coronamento di un percorso cominciato qualche anno fa”.