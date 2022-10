01-10-2022 09:51

Il Consorzio Vero Volley ha fatto sapere che in seguito agli accertamenti fatti all’atleta Fernando Kreling, infortunatosi con una lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore della gamba sinistra, si è deciso di non intervenire chirurgicamente, procedendo con una terapia conservativa.

Il rientro all’attività del regista brasiliano della Vero Volley è previsto in 4 mesi. Una bella tegola per il club brianzolo che aveva acquistato per questa stagione il brasiliano.